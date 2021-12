Dialética do dia: o vestido é branco ou azul?

A Internet foi consumida por um debate filosófico aguçado, nesta sexta-feira, 27, por conta de uma foto de um vestido que muitos dizem ser obviamente branco e dourado, enquanto outros garantem com certeza ser preto e azul.



A hashtag #TheDress liderou trends mundiais no Twitter, impulsionada por uma série de tuítes de celebridades dando voz a ambos os lados.



"De hoje em diante, o mundo vai se dividir entre dois tipos de pessoas. Azul e preto, ou branco e dourado", disse a comediante e apresentadora norte-americana Ellen DeGeneres em sua conta na rede social.



A foto do vestido foi postada no Tumblr por um usuário chamado "swiked" na quarta-feira. Mas só após o site de entretenimento Buzzfeed perguntar a opinião dos leitores, na quinta-feira, que a dialética começou.



A cantora Taylor Swift foi consumida por uma incerteza ontológica.



"Eu não entendo esse debate estranho sobre o vestido e acho que de algum jeito é um truque. Estou confusa e com medo. PS: é OBVIAMENTE AZUL E PRETO", tuitou.



Taylor Swift foi apoiada por outros, incluindo Justin Bieber.



A comediante Mindy Kaling achou uma afronta ao racionalismo. "Acho que estou ficando nervosa sobre esse vestido porque é um ataque ao que acredito ser verdade objetiva", tuítou.



Entre os que viram branco e dourado estão celebridades como a atriz Kat Dennings, o jogador de beisebol Jacoby Ellsbury, do New York Yankees, e a estrela da TV Kim Kardashian West.



"Que cor é este vestido? Eu vi branco e dourado", disse Kim, dizendo que seu marido, o rapper Kanye West, viu preto e azul.



A publicação do Buzzfeed foi visualizada quase 22 milhões de vezes até a manhã desta sexta-feira. Uma pesquisa na publicação mostrou que 72 por cento das pessoas acreditam que o vestido é branco e dourado.

