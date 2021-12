Desmond Tutu é internado na África do Sul

Arcebispo da Igreja Anglicana e prêmio Nobel da Paz em 1984, Desmond Tutu, de 86 anos, foi internado nesta quinta-feira, 27, na Cidade do Cabo, na África do Sul, para realizar exames. Há mais de uma década, o ativista vêm lutando contra um câncer na próstata e nos últimos anos, foi internado por diversas vezes devido a infecções causadas pelo problema.

Ganhador do Nobel por combater o regime de segregação racial sul-africano, Tutu completará 87 anos no dia 7 de outubro e, embora esteja afastado da vida pública, permanece como um dos maiores símbolos da África do Sul, principalmente, pelo combate ao apartheid.

Em comunicado, a família do Arcebispo disse que ele estava de bom humor no momento em que chegou ao hospital e que "espera voltar para casa em poucos dias".

adblock ativo