Deslizamentos de terra matam 39 em Quênia e Tanzânia

Trinta e nove pessoas morreram em Quênia e Tanzânia após uma série de tempestades registradas no leste da África, informaram autoridades neste sábado. Vinte e nove pessoas foram soterradas no Quênia e 10 foram arrastadas pela correnteza de um rio na Tanzânia, assinalaram as fontes.

No Quênia, casas foram atingidas na madrugada deste sábado, 23, pelas tempestades na região de Pokot, a 350 km de Nairóbi. Na Tanzânia, 10 pessoas foram arrastadas pela correnteza de um rio no distrito de Mwanza, localizado no extremo oeste daquele país.

"Acreditamos na possibilidade de encontrar mais corpos", assinalou Revocatus Kayanda, da Cruz Vermelha da Tanzânia, que pertence à equipe que resgatou os corpos.

Segundo a Cruz Vermelha do Quênia, "deslizamentos em massa foram registrados em áreas do condado de Pokot Ocidental após as tempestades". Equipes de emergência foram mobilizadas naquela região.

Não apenas o Quênia foi afetado pelas chuvas. Os deslizamentos de terra ocorrem após semanas de chuvas torrenciais na África Oriental.

As chuvas violentas causaram dezenas de milhares de deslocados na Somália, inundaram cidades no sul do Sudão e mataram dezenas de pessoas na Etiópia e na Tanzânia. Cerca de 1 milhão de pessoas foram afetadas no Sudão do Sul e há temores de epidemias e de fome.

As inundações afetam regularmente a África Oriental, mas os cientistas indicam que a intensidade aumentou devido a um fenômeno climático no Oceano Índico que foi o mais forte em anos.

adblock ativo