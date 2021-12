Deslizamento no Nepal mata 20 após chuva; número pode subir

Deslizamentos provocados por uma chuva torrencial no Nepal atingiram dois vilarejos nesta quinta-feira, 30, matando pelo menos 20 pessoas, de acordo com o Ministério do Interior.



Os deslizamentos atingiram vilarejos próximos Pokhara, a 125 quilômetros de Katmandu, pouco depois da meia-noite. Pelo menos 22 casas foram destruídas, de acordo com o porta-voz do ministério, Laxmi Dhakal.



Krishna Bahadur Raut, autoridade do governo na área, disse à Reuters que cerca de uma dúzia de pessoas estavam desaparecidas.



Dois poderosos terremotos no Nepal neste ano, que mataram quase 9 mil pessoas, supostamente criaram declives em todo o instável país montanhoso, e aumentaram o risco de deslizamentos durante a estação chuvosa, que dura de junho a setembro.



Soldos e autoridades policiais estavam trabalhando sob chuva intensa usando pás e suas mãos na busca por moradores, que em maioria estava em suas camas quando o deslizamento ocorreu.

