Deslizamento de terra na China soterra 33 edifícios e deixa 59 desaparecidos

O número de prédios soterrados no deslizamento de terra na cidade de Shenzhen, no sudeste de China, subiu para 33 edifícios em um distrito industrial. Segundo a mídia local, não está claro o que causou o deslizamento. Pelo menos 59 pessoas estão desaparecidas e quatorze foram resgatadas até o momento, informou a China Central Television (CCTV). Aconteceu também uma explosão perto de um segmento de gasodutos.

Os residentes da região disseram à agência estatal de notícias chinesa que o deslizamento de terra resultou de uma colina artificial criada nos últimos dois anos pelo rejeitos de solos escavados em construções ao redor.

Transmissões veiculadas pela CCTV mostram equipes de resgate trabalhando sob chuva leve, em busca de sobreviventes nos edifícios soterrados. O presidente chinês Xi Jinping e o premiê Li Keqiang pediram que as autoridades locais aumentassem os esforços de resgate e de prevenção a novos acidentes.

Shenzhen, que fica ao norte de Hong Kong, é uma das cidades mais ricas da China e registrou expansão importante ao longo dos últimos 35 anos. O acidente ocorreu no distrito de Guangming, uma zona industrial e residencial que foi estabelecida em 2007.

O deslizamento de terra cobriu uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados com lama, de acordo com o Departamento de Segurança do Ministério Público.

