Designers criam braço de selfie para quem não viaja sozinho

Depois da febre do pau de selfie, vem aí o que pode se tornar outra coqueluche, o braço de selfie ("selfie arm"). A diferença é que o novo dispositivo faz as vezes de acompanhante de viagem, pois vem com um braço e uma mão acoplados.

A novidade foi criada por dois designers americanos que tentaram amenizar o sofrimento de quem viaja sozinho. Isso porque, depois que a foto fica pronta, a pessoa aparece como se estivesse segurando um braço e uma mão.

Segundo um dos designers do braço, Aric Snee, "ninguém quer estar sozinho enquanto tira fotos de si mesmo".

Ainda em fase de testes, o produto é feito de fibra de vidro.

