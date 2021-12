Desabamento durante velório mata 23 pessoas e deixa outras 15 feridas na Índia

Um verdadeira tragédia marcou um velório na tarde deste domingo, 3, na cidade de Ghaziabad, no estado de Uttar Pradesh, na Índia. Cerca de 23 pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas após um desabamento de uma estrutura de concreto recém-construída.

O acidente aconteceu durante a cremação de um homem identificado como Jai Ram. De acordo com o Times Of Índia, todas as vítimas são homens, amigos e parentes da pessoa que estava sendo velada.

Ainda conforme o jornal, cães farejadores foram usados durante o resgate. As vítimas foram encaminhadas para hospitais da região. O estado de saúde da grande maioria é considerado grave, segundo o veículo local.

O caso será investigado pela polícia da cidade.

