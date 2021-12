Desabamento de viaduto deixa mortos e feridos na Itália

Um trecho de um viaduto na rodovia A10 desabou nesta terça-feira, 14, na cidade italiana de Gênova, deixando mortos e feridos, segundo o serviço de emergência local, citado pela agência italiana Adnkronos e o jornal "Le Reppublica". O jornal "La Stampa" afirma que pelo menos 20 morreram.

De acordo com o diretor da central de emergências 118 de Gênova, Francesco Bermano, várias vítimas se encontram sob os escombros da ponte Morandi, de 100 metros de altura, após a queda de vários veículos.

As primeiras imagens divulgadas pelos meios de comunicação mostram a ponte, sem dezenas de metros, no meio da neblina que domina a zona industrial.

De acordo com os bombeiros, a ponte Morandi desabou ao meio-dia (7h de Brasília). "Os bombeiros participam, assim como as equipes de resgate com cães farejadores", anunciou o Corpo de Bombeiros no Twitter.

Pelo terreno da região de Gênova, que fica entre o mar e a montanha, a rodovia possui longos túneis e viadutos.

