Desabamento de prédio mata 87 em Bangladesh

Um prédio de oito andares que abrigava quatro fábricas de roupas desabou, nas proximidades da capital de Bangladesh na manhã desta quarta-feira, matando pelo menos 87 pessoas e deixando muitas presas nos escombros, informaram autoridades.

O desabamento trouxe à memória um incêndio numa fábrica de roupas que matou 112 pessoas em novembro e gerou protestos sobre a segurança na indústria de roupas no país.

Trabalhadores do prédio Rana Plaza disseram que grandes rachaduras foram vistas no dia anterior, que chegaram a ser mostradas em canais locais de notícias. Os funcionários hesitaram em entrar no prédio na manhã desta quarta-feira, disse Abdur Rahim, que trabalhava numa fábrica instalada no quinto andar. Segundo ele, um gerente da fábrica assegurou que não havia qualquer problema, então eles entraram, disse ele.

"Nós começamos a trabalhar. Após mais ou menos uma hora o prédio desabou, repentinamente", disse ele, que se lembra de recobrar a consciência já do lado de fora do prédio.

Dezenas de milhares de pessoas de reuniram no local, algumas felizes por encontrar sobrevivente e outras procurando familiares. Bombeiros e soldados usando com furadeiras e guindastes trabalhavam juntos com voluntários em busca de mais sobreviventes.

Uma enorme parte da estrutura de concreto caiu. Enormes pedaços de tecido foram amarrados nos andares mais altos, supostamente para ajudar os que estavam nesses locais a descer até o chão. Além das fábricas de roupas, o prédio também abrigava um banco e várias lojas.

O ministro da Saúde A.F.M. Ruhal Haque declarou na tarde desta quarta-feira (horário local) que haviam sido confirmadas as mortes de 70 pessoas após o desabamento do prédio em Savar, subúrbio de Daca. O brigadeiro general Mohammed Siddiqul Alam Shikder disse que 600 sobreviventes foram resgatados. Relatos indicam que o número de mortos deve aumentar.

"Enviamos duas pessoas para dentro do prédio e conseguimos resgatar pelo menos 20 com vida. Eles também nos disseram que entre 100 e 150 estão feridas e ainda há cerca de 50 mortos presos, declarou Mohammad

Humayun, supervisor de uma das fábricas de roupas.

O desabamento aconteceu por volta das 8h30. Tento em vista que as fábricas da região costumam funcionar 24 horas por dia, aparentemente havia funcionários das quatro empresas que funcionavam no local. As informações são da Associated Press.

