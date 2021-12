Deputado iraniano morre infectado por coronavírus

O deputado iraniano Mohammad Ali Ramazani Dastak morreu, neste sábado, 29, após contrair o novo coronavírus. De acordo com O Antagonista, autoridades de alto escalão foram infectadas, inclusive o vice-ministro da Saúde.

Segundo o site, as mortes em razão do vírus no Irã chegaram a 210, na sexta-feira, 28. Entretanto, nos registros oficiais do país, consta o total de 43 óbitos.

adblock ativo