Depois do gato, cão com mais de dois metros bomba na web

Quem visita Claire Stoneman, na Inglaterra, sempre se assusta quando ela abre a porta. É que por trás dela, com a língua de fora, estão Freddy e Fleur, dois dos maiores cães do mundo.

Depois do gato Pickles, é o cachorro Freddy, o maior dos dois, que bomba na web. Ele foi recentemente coroado o maior cão da Grã-Bretanha.

Com mais de dois metros de pé sobre as patas traseiras e mais de um metro das patas à cernelha, o cão tem apenas 18 meses e é pouca coisa menor que Zeus, um cachorro de Michigan, EUA, tido como o maior do mundo.

Sua irmã Fleur é quase do mesmo tamanho, com mais de dois metros nas pernas traseiras.

