Depois de Sandy, Nova York enfrenta o frio

Depois da passagem da Tempestade Sandy, anteriormente classificada de furacão, no Leste dos Estados Unidos, o frio chegou à região de Nova York e obriga as pessoas a procurar novos abrigos. O prefeito Michael Bloomberg calcula que cerca de 40 mil pessoas estão sem condições de voltar para suas casas. Cerca de 730 mil pessoas continuam sem energia na região, das quais 140 mil só na cidade de Nova York.

O governador do Estado de Nova York, Andrew Cuomo, disse que as dificuldades são causadas principalmente porque muitas pessoas perderam suas casas em decorrência da passagem de Sandy no Leste dos Estados Unidos.

A situação é considerada delicada, por causa da falta de combustível, impedindo, por exemplo, o funcionamento dos geradores usados para aquecer as casas. Segundo Cuomo, lentamente, o problema do desabastecimento é resolvido. "É preciso ter paciência", disse ele.

As autoridades impuseram o racionamento na compra de combustíveis, limitando a compra máxima a US$ 30 por motorista. Apesar das dificuldades, o prefeito Bloomberg disse que as eleições presidenciais de terça-feira (6) ocorrerão em clima de normalidade. "Mas não vai ser fácil", reconheceu.

