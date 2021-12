Departamento de Justiça dos EUA analisa Panama Papers

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos afirmou nesta segunda-feira, 4, que está analisando os "Panama Papers", milhões de documentos sobre como bilionários, políticos e celebridades esconderam suas fortunas durante anos, atrás de evidências que possam gerar processos em território norte-americano.

"Sabemos sobre esses documentos e estamos analisando-os", disse o porta-voz do Departamento de Justiça, Peter Carr. "Embora não possamos comentar sobre esses documentos, estamos levando a sério todas as alegações críveis de que casos de corrupção no exterior possam ter ligação com os Estados Unidos ou com o sistema financeiro norte-americano."

Caso o órgão encontre nos documentos da empresa panamenha Mossack Fonseca evidências que possam ligar a crimes, alguns dos citados no escândalo podem sofrer um processo nos Estados Unidos. Fonte: Dow Jones Newswires.

