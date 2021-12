Dente é achado nas batatas fritas do McDonald's no Japão

Um dente humano foi encontrado no ano passado em meio a batatas fritas vendidas em um menu do McDonald's no Japão, rede de fast-food que acumula contratempos e escândalos.



Segundo a rede de televisão TBS e outros canais, o dente foi encontrado no dia 26 de agosto por uma cliente de Osaka (oeste do arquipélago) no menu "Big Mac Set".



Os responsáveis pelo estabelecimento pediram desculpas imediatamente, mas não devolveram o dinheiro.



A análise do objeto estranho realizada por um laboratório externo confirmou que se tratava de um dente humano "que havia recebido cuidados médicos anteriormente".



A cliente indicou pela televisão que lamentou não ter recebido mais explicações. "Tenho um filho pequeno e fico com medo de pensar que ele poderia ter comido (o dente) e se asfixiado", disse por telefone à TBS.



A filial japonesa do McDonald's tem sofrido diversos contratempos nos últimos meses.



Dois pedaços de plástico foram encontrados recentemente em seus nuggets, um produto muito solicitado que no ano passado passou por um escândalo de saúde.



Um cliente de uma loja McDonald's da cidade de Misawa (norte) declarou no sábado ter encontrado um pedaço de plástico não comestível em um nugget proveniente de uma fábrica da Tailândia, e outro, em Tóquio, disse que teve uma surpresa similar há pouco tempo.



A imprensa também informou sobre um pedaço de plástico em um creme gelado servido em um McDonalds's de Koriyama (nordeste).



A filial do gigante americano acaba de enfrentar uma falta de batatas fritas no Japão por um movimento social em portos dos Estados Unidos e ainda não se recuperou totalmente de um grave escândalo de segurança alimentar registrado em julho.



O grupo precisou suspender a importação e a venda no arquipélago de todos os produtos à base de frango procedentes da China, onde a Husi Food Company, filial do grupo americano OSI Group situada em Xangai, utilizava carne estragada.

