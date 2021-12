Decretação de prisão de Teodorin Mangue surpreende Vovô

O presidente do bloco Ilê Aiyê, Antônio Carlos dos Santos, o Vovô, reagiu com surpresa à notícia da decretação de prisão do vice-presidente de Guiné Equatorial, Teodorin Nguema Obiang Mangue.

De acordo com reportagem do jornal francês Le Monde, Mangue está com prisão decretada pela Justiça francesa, sob acusações de lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos estrangeiros.

Ele participou do cortejo do Ilê Aiyê no sábado de Carnaval, uma vez que seu país foi tema do bloco. "Nossas homenagens foram ao país Guiné Equatorial e não a uma pessoa. O vice-presidente estava representando o país dele", afirmou Vovô.

O mandatário disse não acreditar que a imagem do bloco fique "arranhada" com o episódio envolvendo o vice- -presidente. "Esse é um problema dele com a França e foi algo que soubemos apenas hoje (sexta-feira, 15)", acrescentou.

Mangue deixou a Bahia na noite desta quinta-feira, 13. Na curta temporada que passou no Estado (chegou no último dia 8), ainda promoveu festas em uma casa alugada na localidade de Busca Vida, no litoral norte - eventos cujas atrações foram os cantores Zeca Pagodinho e Diogo Nogueira.

De acordo com Vovô, Mangue, apesar de rico, não participou financeiramente dos festejos do Ilê Aiyê. "Temos nossos patrocinadores, mas bem que gostaríamos que ele nos financiasse. Não seria nada absurdo", confidenciou.

Mangue é filho do atual presidente de Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, cuja fortuna estaria estimada em US$ 600 milhões. Mangue ainda acumula a função de ministro da Segurança e Defesa de Guiné Equatorial.

Interpol - O vice-presidente deveria ter comparecido a uma audiência em Paris, na última quarta-feira - a ausência teria motivado a expedição do mandado de prisão, ainda conforme o Le Monde.

O jornal francês informou que o mandado tem validade em todo o território europeu e prevê a extradição do acusado para a França. No Brasil, a ordem de prisão só poderia ser cumprida se fosse emitida à Interpol.

Segundo a agente federal Cláudia Lauria, lotada na Interpol na Bahia, se o mandado de prisão fosse enviado às autoridades brasileiras, Mangue seria detido assim que se apresentasse ao setor de imigração do aeroporto. "No Brasil, o sistema de imigração está conectado com o da Interpol. Os procurados internacionais integram a Difusão Vermelha, que caracteriza a ordem de captura", ilustrou.

