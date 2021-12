Decisão sobre casamento gay reafirma igualdade, diz Obama

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou nesta sexta-feira, 26, que a decisão da Suprema Corte do país de garantir aos gays o direito ao casamento em todo o território nacional reafirma que todos os norte-americanos estão protegidos igualmente perante a lei.



"Quando todos os americanos são tratados como iguais, nós todos somos mais livres", disse Obama na Casa Branca.



A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu nesta sexta-feira que a Constituição do país garante aos casais homossexuais o direito de se casarem, em uma vitória histórica para o movimento dos direitos dos gays nos EUA.



O tribunal decidiu, por 5 votos a 4, que as garantias constitucionais do devido processo legal e da proteção igualitária nos termos da lei significam que os Estados não podem proibir os casamentos de pessoas do mesmo sexo.



Com o veredicto, o casamento gay se tornará legal em todos os 50 Estados da nação.

This ruling is a victory for friends, families, and organizers who fought tirelessly for years for marriage equality. #LoveWins — Barack Obama (@BarackObama) June 26, 2015

