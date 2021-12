Damasco: atentado com 100 mortos é crime de guerra, diz ONU

O mediador das Nações Unidas para a Síria, Lakhdar Brahimi, afirmou nesta sexta-feira, 22, que a série de atentados com carro-bomba em Damasco na quinta-feira, 21, pode ser considerada um crime de guerra e que teria deixado cem mortos.

<GALERIA ID=18088/>

O principal atentado aconteceu quando um homem-bomba detonou seus explosivos durante um bloqueio na entrada da sede do partido do presidente Bashar Al Assad, Baath, no poder há meio século no país.

"Nada pode justificar essas horríveis ações que equivalem a crimes de guerra sob as leis internacionais", assinalou em um comunicado o enviado da ONU e da Liga Árabe.

Brahimi pediu no mês passado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas que abrisse uma investigação internacional independente para este tipo de crime na Síria.

Tanto o governo de Assad como a oposição atribuíram o ataquem em Damasco a "terroristas".

adblock ativo