Curiosos são criticados após "selfies" em café de Sydney

"Insensíveis" e "doentes". Estas foram algumas das críticas recebidas por alguns curiosos que fizem "selfies" em frente ao Lindt Chocolat Café, em Sydney (Austrália), onde 15 pessoas foram feitas reféns por um sequestrador.

Segundo informações do jornal The Independent, turistas e consumidores que passavam pelo local produziam as fotos ao mesmo tempo em que policiais armados cercavam o café e tentavam negociar o fim do sequestro.

Bystanders taking selfies at scene of Sydney hostage siege. https://t.co/OgTn7iAO1W pic.twitter.com/FkxZWo6dSs — Jim Roberts (@nycjim) 15 dezembro 2014

Algumas pessoas apagaram as imagens das redes sociais após as críticas.

