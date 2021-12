Cuba quer devolução de Guantánamo para normalizar relações

O presidente cubano Raúl Castro pediu que os Estados Unidos devolvam a base militar de Guantánamo, retire o embargo comercial e compense o país pelos danos econômicos causados por ele antes de normalizar as relações.

O presidente de Cuba esteve presente na Cúpula da Comunidade de Estados Latino-americanos e Caribenhos (Celac), que acontece na Costa Rica. Segundo Raúl, as relações diplomáticas entre os dois países podem ser restabelecidas. Mas "se esses problemas não forem resolvidos, a reaproximação diplomática não faria sentido algum", disse.

Castro e Obama anunciaram no dia 17 de dezembro que iriam começar a normalizar as relações entre os dois países reabrindo suas embaixadas. Fonte: Associated Press.

