Cuba concede indulto a 787 presos após apelo do Papa Francisco

O governo de Cuba anunciou hoje (15) que concedeu indulto a 787 presos após receber um apelo do Papa Francisco. De acordo com jornal Granma, publicação oficial do Parido Comunista de Cuba (PCC), o perdão das penas foi concedido a presos condenados por crimes de menor potencial ofensivo. As informações são da Agência Lusa.

"Para isso se levou em conta as características dos fatos pelos quais foram sancionados, a conduta durante o cumprimento da sanção e o tempo da pena já cumprido. Igualmente, por razões humanitárias, também foram incluídos nesse indulto mulheres, jovens, doentes e outras categoria", informou a publicação".

Presos condenados por crimes graves como homicídio, corrupção de menores, estupro, tráfico de drogas não receberam o benefício por representarem "extremo perigo".

No ano passado, o governo cubano libertou mais de 3 mil presos após a visita do Papa Francisco, um dos responsáveis pelo processo de reaproximação entre os Estados Unidos e Cuba.

