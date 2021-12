Cruz Vermelha diz que show de Ariana Grande arrecadou 10 milhões de libras

O show beneficente conduzido em Manchester pela cantora Ariana Grande arrecadou mais de 10 milhões de libras (cerca de R$ 40 milhões), segundo informou a Cruz Vermelha Britânica. Os recursos foram destinados a um fundo emergencial para atendimento das vítimas de um ataque que matou 22 pessoas durante um show da mesma cantora em maio.

Ariana Grande retornou a Manchester para um tributo repleto de estrelas da música pop. Justin Bieber, Katy Perry e Liam Gallagher estiveram no espetáculo que ocorreu duas semanas após o bombardeio suicida em uma arena na qual a cantora se apresentava.

>> Sessenta mil pessoas comparecem a show beneficente

"Manchester, eu te amo com todo o meu coração", disse Ariana antes da performance de "Over the Rainbow", com a qual encerrou a apresentação de mais de três horas. Ela chorou no palco ao final da canção enquanto o público a aplaudia.

O evento em Manchester ocorreu um dia depois de ataques no coração de Londres terem deixado sete mortos. Autoridades disseram que o ataque começou com uma van que avançou em direção a pedestres e depois envolveu três homens usando facas e atacando pessoas em bares, restaurantes e num mercado próximo. Fonte: Associated Press.

adblock ativo