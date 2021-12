Cristina, Morales e Mujica já estão em Caracas

Os presidentes da Argentina, da Bolívia e do Uruguai já estão em Caracas para os funerais do chefe de Estado venezuelano, Hugo Chávez, morto ontem depois de quase dois anos de luta contra um câncer.

Cristina Kirchner, Evo Morales e José Mujica foram os primeiros a chegar à capital venezuelana. O corpo de Chávez será velado naquela que foi uma de suas escolas, a Academia Militar.

Imagens da chegada dos líderes estrangeiros foram exibidas pela emissora estatal de televisão da Venezuela.

"Estendemos nosso profundo sentimento de pesar ao povo venezuelano, ao governo, à família e às Forças Armadas", declarou Morales ao desembarcar.

A presidente Dilma Rousseff embarcará amanhã para Caracas, informou hoje o Itamaraty. Em Bogotá, a chancelaria da Colômbia informou que o presidente do país, Juan Manuel Santos, também irá à Venezuela para despedir-se de Chávez. As informações são da Associated Press.

