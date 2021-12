Cristina Kirchner pede mediação do papa sobre Malvinas

A presidente da Argentina Cristina Kirchner foi a primeira chefe de Estado a se encontrar como o novo papa após sua eleição. Nesta segunda-feira, 18, ela conversou com o também argentino papa Francisco por cerca de 20 minutos. Em seguida, eles almoçaram juntos. Em um clima informal, Cristina Kirchner deu uma cuia de chimarrão de presente para o novo pontífice. O Vaticano considerou o encontro como um "gesto de cortesia e afeto".

Durante a conversa, a presidente da Argentina pediu ao papa Francisco que interceda para abrir um diálogo entre o Reino Unido e Argentina sobre o tema das ilhas Malvinas.

Cristina explicou após reunião que abordou o que para ela é "um tema que tem muito sentido para os argentinos".

Segundo a presidente "é necessário que se cumpram as mais de 18 resoluções das Nações Unidas para que haja diálogo", lembrando que diferentemente do que aconteceu em situações anteriores, Argentina e Reino Unido vivem governos democráticos.

"É imprescindível que todos os países cumpram as resoluções das Nações Unidas e nosso pedido ao papa vai nesta direção", explicou a chefe de Estado.

Cristina Kirchner também comentou como foi o encontro com o papa Francisco, definindo-o como "sereno, seguro e tranquilo, em paz". A presidente argentina completou dizendo que o pontífice mostrou firmeza no compromisso de fazer mudanças no Vaticano. "Já se viu em seus gestos e atitudes, e se verão em outras de suas decisões.

