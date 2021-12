Cristina Kirchner ficará afastada do governo por um mês

A presidente da Argentina, Cristina Kirchner, ficará um mês de repouso por motivos de saúde, em plena campanha para as eleições legislativas de 27 de outubro. Segundo o comunicado oficial divulgado sábado, 5, os médicos determinaram o afastamento de Cristina por causa de um traumatismo craniano, que ela sofreu no ultimo dia 12 de agosto.

Na época, explicou o comunicado, a presidente fez uma tomografia computadorizada do cérebro, que apresentou resultados normais. Mas no sábado ela se internou na Fundación Favaloro [especializada em problemas cardiológicos] porque apresentava um quadro de arritmia. Os médicos pediram uma avaliação neurológica ao Instituto de Neurociências e diagnosticaram uma "coleção subdural crônica [hematoma]. Em 2012, ela retirou um tumor da tireoide.

Os 30 dias de repouso, recomendado pelos médicos, coincidem com a reta final da campanha para as eleições para renovar metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado. Atualmente, Cristina - que esta na metade de seu segundo mandato - conta com a maioria no Congresso. Nas primarias, realizadas em agosto passado, o kirchnerismo sofreu a pior derrota em dez anos - desde que Nestor Kirchner foi eleito presidente em 2003 e foi sucedido por sua mulher Cristina Kirchner, reeleita em 2011.

O kirchnerismo não tem candidato às eleições presidenciais de 2015. Nestor Kirchner morreu em 2010 e Cristina só tem direito a dois mandatos consecutivos. Por isso, as eleições legislativas servirão para forjar alianças politicas e medir as forcas dos presidenciáveis.

