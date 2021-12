Crise no Afeganistão preocupa comunidade internacional após retorno do Talibã

A retomada do poder do Afeganistão pelo grupo fundamentalista Talibã, que governo entre 1996 e 2001 e retornou após as retiradas das tropas americanas do país, tem preocupado a comunidade internacional e o Oriente Médio.

A dúvida em saber como o grupo, que participou diretamente do atentado contra as Torres Gêmeas do World Trade em 2001 ao proteger o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, irá se comportar, permeia a comunidade internacional, que entrou em estado de alerta.

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM (103.9), o professor do Laboratório de Pesquisa em Relações Internacionais da Faculdade de Campinas, FACAMP, James Onnig, comentou sobre os acontecimentos da semana e como isso pode afetar a geopolítica mundial e o cenário no Oriente Médio.

"Estamos diante de uma situação extremamente preocupante para todo o Oriente Médio e para a geopolítica mundial. Afinal de contas, esse ano completa 20 anos dos atentados do World Trade Center, e é simbólico que duas décadas depois o Talibã volte ao poder. Sob essa perspectiva, podemos afirmar que a vizinhança, seja formada por países da antiga União Soviética ou por grandes países como China e Índia, está em estado de alerta para entender qual será a política externa do Talibã. E de um outro lado, precisamos pensar em uma escala mundial, qual será a mensagem que o Talibã irá passar para outros grupos islâmicos radicais e aí podemos estar diante de uma nova onda de expansionismo dessas doutrinas mais rigorosas e incisivas contra os fatores culturais do ocidente", pontuou.

A maior preocupação dentro desse cenário, é de que o Talibã volte ao regime seguindo a mesma versão radical do islamismo que foi vigente durante o tempo que o grupo comandou o Afeganistão. À época, era vetado o consumo de álcool e a livre circulação de mulheres, além de costumes ocidentais, que eram passíveis de punições graves. Para o professor Onnig, o medo tem fundamento, mas outros discursos também podem ser ponderados para se fazer um panorama mais sucinto da situação.

"O Ocidente sempre teve dificuldade em entender as matrizes culturais, religiosas e outras formas de expressão dos países do Oriente Médio. Mas o que estamos assistindo é uma desconfiança perante o Talibã que governo o Afeganistão entre 1996 e 2001 em um regime onde a música era proibida, as mulheres eram oprimidas e principalmente, onde leis rigorosas interpretadas sob a visão do Talibã, geriam a sociedade. É possível ter uma leitura diferente. As imagens que nós vimos são formadas nesse inconsciente de 1996 a 2001 e suscita uma dúvida. O Talibã mudou? O Talibã consegue viver de forma pacífica e ordeira nas relações internacionais? São dúvidas que irão permanecer por bastante tempo e que precisará de sinais de que o Talibã pode conviver dentro das regras estabelecidas pela comunidade internacional", afirmou.

O professor comentou ainda sobre o vácuo criado pela saída das tropas americanas do país, o que possibilitou a rápida ofensiva militar do Talibã, que em duas semanas tomou 26 das 34 capitais de províncias, e as mudanças na relação de poder do império americano com outras nações. Presente no país desde 2001, após tomar o controle do próprio Talibã, os EUA, através de decisão do presidente Joe Biden, decidiu retirar todas as suas forças militares do país, após ter gasto mais de 1 trilhão de dólares no conflito e ser pressionado a terminar a "guerra sem fim".

"Muitos analistas falam de uma era pós-petróleo, onde o recurso perdeu certa importância, e o que estamos assistindo é uma mudança de comportamento dos EUA nessas áreas onde havia tradicionalmente a influência do petróleo. É uma mudança que já vem desde o governo Bush. O que estamos vendo agora, é uma competição em escala mundial onde os EUA, priorizando seu fortalecimento interno, abre mão de influências direta para exercer influência indireta e disputar o poderio econômico com a China. A retirada mostra que a "Guerra ao Terror" do governo Bush fracassou. Não houve uma pacificação da região e hoje nós temos um cinturão de problemas graves formado pelo Afeganistão, a Síria, o Iraque e o Irã, o grande rival que ainda permanece forte naquela região", disse.

A entrevista na íntegra pode ser conferida no vídeo abaixo:

Fernando Valverde Crise no Afeganistão preocupa comunidade internacional após retorno do Talibã

adblock ativo