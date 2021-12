Crise na AL: Uribe ignorou negociação para libertar reféns

O presidente da Colômbia, Alvaro Uribe, sabia que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) iam libertar um grupo de 12 reféns, entre eles Ingrid Betancourt, quando autorizou a operação contra o número dois da guerrilha, afirmou ontem o presidente equatoriano, Rafael Correa, durante visita à Nicarágua, que anunciou o rompimento de relações diplomáticas com a Colômbia.

"Ele (Uribe) utilizou os contatos (entre emissários equatorianos e as Farc) para montar essa armadilha e fazer acreditar ao mundo que se tratava de contatos políticos e de apoio às Farc, para ocultar sua ação injustificável”, bradou o presidente do Equador.

A embaixada da França anunciou ontem em Quito que sabia dos contatos mantidos pelas autoridades equatorianas com as Farc para libertar Ingrid Betancourt. Rafael Correa disse que o presidente colombiano é “um perigo para toda a região”, e advertiu para a possibilidade de a América Latina se tornar “um novo Oriente Médio”.

O presidente equatoriano também pediu às Farc que “libertem os reféns”, e ofereceu a mediação de seu país neste sentido. Ele conclamou seus colegas latino-americanos e do Grupo de Rio, cujos presidentes estiveram reunidos ontem na República Dominicana, a “condenarem claramente a agressão colombiana”.

REPRESÁLIA – A estatal colombiana Ecopetrol suspendeu ontem as operações de seu oleoduto transandino depois de vários ataques da Farc contra a tubulação, próxima da fronteira com o Equador. “O exército disse que a autoria dos ataques é das Farc, que operam naquele local”, declarou Guillermo Garcia, secretário-executivo do governador da província de Narino.

Segundo ele, soldados colombianos estão a caminho da área, a fim de garantir a segurança para os trabalhadores da Ecopetrol que vão consertar o oleoduto. “A área é difícil de ser atingida por causa do nevoeiro constante e das fortes chuvas”, acrescentou.

PASSEATA – Milhares de pessoas tomaram as ruas das principais cidades da Colômbia, nesta quinta-feira, em protesto contra a violência, em uma jornada que exigiu aos ex-comandantes paramilitares que confessem seus crimes de guerra.

Homens, mulheres e crianças, alguns vestidos de preto e com bandeiras da Colômbia, levaram em suas mãos fotografias de familiares assassinados ou desaparecidos por paramilitares de extrema direita. A mobilização, no entanto, não teve o mesmo apoio que a de 4 de fevereiro, quando centenas de milhares de pessoas saíram às ruas contra as Farc, pedindo o fim da violência e a libertação de sequestrados.

As duas marchas, na opinião de analistas, evidenciaram a polarização que se registra no país, onde o conflito interno, de mais de quatro décadas, resultou na morte de milhares de pessoas.

Segundo o analista político Rodrigo Pardo, a mobilização não contou com o mesmo apoio daquela realizada em fevereiro devido à atual situação do país, que enfrenta uma crise com o Equador e com a Venezuela.

Cronologia

A escalada de tensão na América do Sul

1º março

Exército colombianodestrói esconderijo das Farc em território equatoriano, matando o número dois do grupo, Raúl Reyes, e mais de 20 guerrilheiros. O presidente do Equador, Rafael Correa, pede investigação

2 março

A Venezuela fecha a embaixada em Bogotá, expulsa o embaixador colombiano e envia tropas para a fronteira com a Colômbia. Apoiado por Caracas, Correa endurece contra o presidente colombiano Álvaro Uribe

3 março

Os Estados Unidos manifestam apoio à ação colombiana, criticada em todo o continente. Uribe acusa Chávez de financiar as Farc

4 março

Uribe afirma que vai denunciar Chávez ao Tribunal Penal Internacional por patrocínio de genocídio, mas recua no dia seguinte

6 março

Resolução da OEA reconhece que houve violação da soberania do Equador e cria comissão para averiguar os fatos, mas evita condenar a Colômbia

Fonte: FolhaPress

adblock ativo