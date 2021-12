Criança Síria nasce com marca de estilhaço de bomba

Após bombardeio em uma cidade na Síria, uma mulher deu à luz uma menina com uma marca de estilhaço na testa, depois que sua mãe saiu ferida do ataque aéreo, na região de Aleppo, de acordo com a emissora norte-americana CNN.

O fato ocorreu na semana passada, mas a notícia foi divulgada nesta sexta, 24. A menina recebeu o nome de Amel, que significa "esperança". Mãe e filha passam bem, segundo o periódico portuguê PT Jornal

No momento do ataque, Amira, mãe da menina, estava ao lado dos seus outros três filhos, que também ficaram feridos.

Segundo o hospital, para onde Amira foi levada, ela estava sangrando por várias partes do corpo, quando eles decidiram fazer uma cesária de emergência. Durante o parto, a equipe médica foi surpreendida com o ferimento no bebê.

"Não sabemos se a menina salvou a mãe dos estilhaços ou se foi a mãe que salvou a filha", disse um dos médicos que participou da operação.

