Criança se recupera após ter crânio separado do pescoço

Após ter o crânio separado da coluna vertebral em um acidente de carro, o pequeno Jackson Taylor, de um ano e quatro meses, não só sobreviveu como se recupera bem da cirurgia que conectou novamente suas vértebras.

O caso foi registrado na Austrália e foi considerado pela equipe médica como um "verdadeiro milagre". O acidente ocorreu no dia 15 de setembro, quando Jackson viajava com sua mãe e a irmã de 9 anos por uma rodovia em Nova Gales do Sul.

O carro em que eles estavam se chocou contra outro veículo a 110 km/h. Com o forte impacto da colisão, a criança quebrou duas vértebras do pescoço e a clavícula, por isso seu crânio foi separado da coluna vertebral, em um deslocamento conhecido como decapitação interna.

Jackson passou por uma cirurgia que durou mais de seis horas. Durante o procedimento, os médicos conectaram novamente as vértebras com um microfio e uma parte da costela do garoto.

"Para começar, muitas crianças não sobreviveriam a esse tipo de lesão. E se sobrevivessem e fossem ressuscitadas, então, talvez não conseguissem respirar e ou se mover novamente", disse à BBC o cirurgião Geoff Askin, que afirmou ter sido a pior lesão desse tipo que ele já havia visto. "Então, conseguir salvar a medula e sobreviver... foi um verdadeiro milagre".

Para manter seu corpo estável até a sua recuperação total, a criança terá de usar uma órtese pelos próximos dois meses. A irmã dele também sofreu uma fratura nas vértebras, mas foi operada e passa bem.

