Criança nasce com 4 pernas e 4 braços na Índia

Um bebê que nasceu com quatro pernas e quatro braços causou alvoroço entre religiosos na cidade de Baruipur, no leste da Índia. Habitantes locais acreditam que o menino é a reencarnação de um deus, já que a maioria das divindades hindus possuem diversos membros.

Centenas de pessoas andam pelas ruas próximas ao hospital implorando para ter acesso ao recém-nascido. Felizes, os pais do bebê afirmam que ele é filho do deus hindu Brahma, que também possui 8 membros.

De acordo com as explicações médicas, os dois braços e as duas pernas extras são frutos de um irmão gêmeo que não se desenvolveu corretamente e se fundiu ao abdômen da criança.

