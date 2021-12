Criança morre sufocada com brinquedo do Kinder Ovo

Uma menina de três anos e meio de Toulouse, no Sul de França, morreu sufocada ao engolir um brinquedo do ovo de chocolate Kinder Surpresa (Kinder Ovo), noticiou nesta quarta-feira, 20, a imprensa local.



Na terça-feira, 19, foram divulgados os resultados da autópsia e o fabricante italiano Ferrero lamentou, em comunicado, a "triste notícia da morte da uma menina de três anos e meio (...) após a ingestão de um brinquedo presente no interior de um ovo de chocolate".



"Até ao momento, e antes de qualquer contacto com as autoridades ou com a família, a Ferrero não está em condições de confirmar ou desmentir a implicação da sua marca Kinder", acrescentou a nota do fabricante.



A Ferrero aconselha este produto a crianças maiores de três anos, recomendando a supervisão de um adulto durante a utilização.



O acidente ocorreu no fim de semana, depois que a menina engoliu um brinquedo com rodas, presente no interior do popular ovo de chocolate. Os bombeiros tentaram reanimar a criança, que morreu já no hospital Purpan, de Toulouse, com lesões cerebrais.



Os ovos de chocolate Kinder Surpresa são um sucesso comercial da Ferrero desde que foram lançados, há mais de 40 anos. O ovo contém no interior uma cápsula de plástico na qual se encontra um pequeno brinquedo, às vezes em peças, para ser montado pela criança.

adblock ativo