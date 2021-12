Criança empurra mãe em fosso de elevador de prédio na China

Uma criança de 2 anos empurrou a própria mãe no fosso do elevador do prédio onde mora na cidade de Ningbo, leste da China. A mulher morreu quando tentava capturar a chave do apartamento que havia caído no vão do quinto andar.

A situação ficou mais dramática quando o garoto de 2 anos disse para uma vizinha que "empurrou" a mãe. As informações são do The Mirror. De acordo com o site, Xie Hong Feng foi encontrada já morta, deitada no fundo do poço do prédio.

Diante da situação, a vizinha ligou para a polícia. "Eu disse a ela que iria mover manualmente o elevador por um andar, mantendo a porta aberta para que ela pudesse tentar pegar as chaves, que caíram no estreito espaço entre o elevador e o quinto andar. Mas, quando fui ver se ela tinha encontrado, só vi a criança. Então, perguntei onde sua mãe estava e ele disse que a tinha empurrado. Então, olhei por cima da borda e viu seu corpo deitado no fundo do poço", disse a vizinha ao The Mirror.

O pai da criança Tang Hsieh, 50, relatou que lamenta muito pela tragédia, pois terá que suportar a dor da perda da esposa, e o filho que irá levar a culpa pela morte da mãe por toda a vida. As autoridades locais aceitaram a versão do suposto empurrão.

A mulher foi encontrada morta no fundo do poço do elevador. Foto: Reprodução | The Mirror

