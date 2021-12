Criança desenha em passaporte e deixa pai "preso" na Coreia

Um chinês ficou impedido de sair da Coreia do Sul após seu filho de 4 anos desenhar em seu passaporte. De acordo com o jornal "Metro", Chen viajava com a mulher e a criança, quando se descuidou e o menino fez a "arte" em seu documento. O desenho do garoto ocupa praticamente todo passaporte do pai, que "ganhou" mais cabelo e bigode. Ao tentar embarcar, Chen foi informado por agentes do aeroporto que não poderia, já que o documento foi invalidade pelos desenhos do filho.

adblock ativo