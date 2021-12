Criança com câncer terminal doa rim para mãe

Um menino de 7 anos que morreu de câncer no cérebro salvou a vida de sua mãe ao doar um rim para ela. Chen Xiaotian recebeu o diagnóstico da doença quando tinha 5 anos. Logo em seguida, ele perdeu a visão. O caso aconteceu na China.

A mãe dele sofria com uremia, o que poderia ser curado com um transplante de rim. Ela não queria receber o órgão do filho, mas acabou aceitando depois dele dizer que esse era seu último desejo.

O transplante foi realizado com sucesso. Chen também doou o outro rim para uma mulher de 21 anos e o fígado para um homem de 27 anos.

