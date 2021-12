Criador do WikiLeaks deixa a prisão e diz que provará inocência

O editor-chefe do WikiLeaks, Julian Assange, foi libertado sob fiança nesta quinta-feira, após uma semana conturbada em que lutou contra o pedido de extradição para a Suécia, onde o australiano de 39 anos enfrenta acusações de crimes sexuais. Assange disse aos jornalistas, que estavam reunidos na frente do Tribunal Superior de Londres, que estava contente em respirar o ar fresco da liberdade. Assange afirmou que continuará a lutar para provar sua inocência. Assange agora deverá ir para uma mansão no interior da Grã-Bretanha, onde terá que respeitar a prisão domiciliar e vestir uma pulseira de monitoramento.



A decisão do juiz Duncan Ouseley, do Tribunal Superior de Londres, permite que o fundador do WikiLeaks, site que vaza documentos oficiais secretos, possa responder em liberdade ao pedido de extradição. O advogado do réu, Mark Stephens, disse mais cedo que ele deveria ser liberado ainda nesta quinta-feira.



