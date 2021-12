Criador do "desafio do balde" morre afogado nos EUA

Um dos criadores do desafio do balde, que tem o objetivo de arrecadar doações em dinheiro para as pesquisas sobre esclerose lateral amiotrófica (ELA), morreu afogado no último sábado, 16, nos EUA.

Corey Griffin, de 27 anos, estava em Nantucket, em Massachussets, e se afogou ao pular de um cais, por volta de 2h da madrugada.

Ele tinha um amigo com a doença - que o motivou a lançar a campanha de conscientização e incentivar as doações em prol das pesquisas - e comemorava os resultados da ação, que já arrecadou mais de US$ 22 milhões.

Além de idealizar o desafio do balde, Corey também participava de outras sociais, como uma competição de hóquei beneficiente para ajudar o Hospital Infantil de Boston.

