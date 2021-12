Criador de Mafalda, Quino morre aos 88 anos

O cartunista argentino conhecido por criar as histórias em quadrinhos da personagem Mafalda, Quino, morreu aos 88 anos. A informação foi confirmada pelo editor Daniel Divinsky, através do Twitter.

"Quino morreu. Todas as pessoas boas do país e do mundo ficarão de luto por ele", escreveu na rede social.

Segundo informações do G1, a causa da morte ainda não foi oficialmente divulgada, contudo, a imprensa argentina noticiou que o artista sofreu um acidente vascular cerebral nos últimos dias.

Quino, como era conhecido Joaquín Salvador Lavado, criou as histórias em quadrinhos mais traduzidas da língua espanhola. Ele nasceu no ano de 1932, em Mendoza, na Argentina.

A personagem mais famosa criada por ele é a Mafalda, uma menininha de seis anos, fã de Beatles e com questionamentos sobre problemas sociais. Ele criou a personagem em 1962, em seu primeiro emprego como desenhista publicitário. A garotinha seria uma personagem de uma peça de propaganda, mas foi rejeitada por jornais da época.

Conforme o veículo, a primeira tirinha foi publicada em 29 de setembro de 1964. Nesta segunda-feira, 29, a personagem completou 56 anos.

