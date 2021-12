Cresce desconfiança sobre energia nuclear no norte da Ásia

Uma usina nuclear de Taiwan pode estar vazando água radiativa há três anos, segundo o governo local, o que contribui com a crescente desconfiança em relação à segurança nuclear no norte da Ásia.

O Japão tenta conter um vazamento de água radiativa na usina nuclear de Fukushima, danificada por um tsunami em 2011. Na Coreia do Sul, promotores estão realizando uma grande investigação sobre a falsificação de certificados sanitários e o uso de peças de má qualidade em vários reatores. Dezenas de funcionários das usinas e de empresas fabricantes de peças já foram detidos sob acusações de suborno e falsificação.

A energia nuclear há décadas é usada como alternativa confiável aos combustíveis fósseis em regiões da Ásia carentes de recursos, como Japão, Taiwan e Coreia do Sul, mas questões de segurança estão levando a uma revisão. Um plano para a construção da quarta usina nuclear de Taiwan está suspenso há anos, por causa de protestos nas ruas e de uma briga no Parlamento em decorrência de dúvidas sobre a segurança.

No Japão, a maioria das usinas nucleares permanece fechada, e na Coreia do Sul nove reatores foram desligados, sendo seis para manutenção e três para a substituição de cabos fornecidos com base em certificados falsos.

Em Taiwan, a agência governamental de controle disse que a Primeira Usina Energética Nuclear, localizada no litoral norte da ilha, não longe da capital, Taipei, está deixando vazar água contaminada dos tanques de armazenamento de dois reatores.

Um funcionário da empresa elétrica Taipower, que opera as usinas nucleares da ilha, disse que a água não vem dos tanques, pois provavelmente resulta de condensação ou de resíduos da limpeza do chão.

"Explicamos a eles (agência de controle), mas rejeitaram. Eles nos pediram para examinar se outras causas estavam envolvidas", disse a fonte, que pediu para não ser identificada.

Seja como for, disse essa fonte, a água suspeita é recolhida em um reservatório vizinho aos tanques onde ficam as cápsulas já usadas de combustível nuclear. O líquido, afirmou o funcionário, é reciclado e devolvido aos tanques, de modo que não representa um risco ambiental.

A energia nuclear representa 18,4 por cento da matriz energética de Taiwan. No Japão, ela atendia a cerca de 30 por cento da demanda antes do tsunami de 2011, ao passo que a Coreia do Sul obtém cerca de um terço da sua energia nas usinas elétricas.

