Chicago (EUA) - Oito automóveis antigos caíram na quarta-feira, 12, dentro de uma cratera gigante que se abriu no solo de uma exposição do Museu Nacional do Corvette de Kentucky, no centro-leste dos Estados Unidos, em uma visão desoladora para os amantes dessas máquinas. A enorme cratera, de cerca de 12 metros de largura e de 8 a 9 metros de profundidade, foi descoberta depois que um alarme foi ativado no início da manhã.

Os bombeiros rapidamente cercaram a área, enquanto os administradores do museu faziam de tudo para recuperar os oito Corvettes. Dois deles tinham sido emprestados ao museu pela General Motors, que produz esses emblemáticos automóveis esportivos há 60 anos.

Entre os exemplares que caíram no buraco estavam um Corvette 1962, o modelo número um milhão, de 1992, e um produzido em 1993 para celebrar o aniversário da marca. Até o momento, nenhuma explicação foi dada sobre o aparecimento da cratera.

Imagens de circuito interno flagraram o momento em que os carros foram engolidos pela cratera

Da Agência France Presse Cratera engole oito Corvettes em museu dos EUA; veja vídeo

adblock ativo