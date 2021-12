Cinco pessoas foram "engolidas" por uma cratera na China. As vítimas aguardavam o ônibus quando o chão cedeu e elas caíram no buraco.

Uma mulher conseguiu se segurar no encanamento e foi resgatada pela população. As demais foram retiradas da cratera com ferimentos nos braços, pernas e ombros.

A situação foi filmada por câmeras de lojas da região.

Da Redação Cratera abre e "engole" cinco na China

