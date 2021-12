Cortina transparente permite que mãe assista cesárea

Uma mudança simples pode fazer a diferença durante uma cesárea. Alguns hospitais adotam o uso de uma cortina transparente durante os partos, ao invés dos panos normalmente utilizados para proteger a área de cirurgia.

A mudança permite que a mãe assista o procedimento, que continua seguro, já que a cortina também isola a área da cesárea. Apesar de conseguir ver o momento do nascimento do filho, a mãe não enxerga a região do corte.

Segundo a revista Crescer, o modelo é adotado por hospitais nos Estados Unidos.

