Corte deve emitir veredicto sobre apelação de Berlusconi

Cinco juízes da suprema corte italiana examinam nesta quinta-feira o veredicto sobre a apelação de Silvio Berlusconi contra sua condenação por fraude fiscal, que se for confirmada poderia acabar com seu domínio de 20 anos na política italiana e causar turbulência no governo.

Os juízes do Tribunal de Cassação da Itália se retiraram às 7h (horário de Brasília) para discutir o veredicto depois de ter ouvido os argumentos da acusação e da defesa na terça-feira e quarta-feiras. Espera-se que eles levem até cinco horas para chegar a um veredicto, disseram autoridades.

Berlusconi, um bilionário magnata da mídia de 76 anos que foi por quatro vezes primeiro-ministro, diz ser implacavelmente perseguido por juízes esquerdistas que tentam subverter a democracia desde que ele entrou para a política em 1994.

Caso perca o caso, será sua primeira condenação definitiva em pelo menos duas dezenas de julgamentos por acusações que vão de fraude fiscal a sexo com uma prostituta menor de idade.

Alguns relatos não confirmados disseram que os juízes esperariam o fechamento dos mercados financeiros italianos antes de emitir um veredicto, por causa das consequências políticas potencialmente desestabilizadoras.

Políticos da Itália estão em xeque diante de um veredicto que pode causar uma crise na instável coalizão esquerda-direita do governo de Enrico Letta e repercutir em toda a zona do euro, caso Berlusconi seja definitivamente condenado.

