Mergulhadores italianos se surpreenderam ao vasculhar um navio que naufragou, em setembro do ano passado, na Ilha de Lampedusa, na Itália, transportando centenas de imigrantes africanos.

Entre os corpos em decomposição, os mergulhadores acharam um casal que morreu abraçado. Mesmo após meses embaixo da água do mar, os corpos ainda continuam entrelaçados.

Os profissionais filmaram a expedição pela embarcação, que revela um "cemitério" no fundo do mar. A imagem do casal pode ser vista a partir do tempo de 20 segundos do vídeo.

Autoridades acreditam que o homem e a mulher fazem parte do grupo de cerca de 500 imigrantes africanos, de origem Somália e Eritréia, que tentavam chegar à Itália. O naufrágio matou 366 pessoas.

Da Redação Corpos de casal são encontrados abraçados em naufrágio

