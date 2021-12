Corpo de vencedora do Emmy é encontrado soterrado em lixo dentro de casa

Foi encontrado na quarta-feira, 31, o corpo da designer de cenários Evelyn Sakash, 66. Ela, que foi dada como desaparecida há sete meses atrás, era considerada uma “acumuladora". Seu corpo estava soterrado e mumificado em meio ao lixo empilhado na cozinha da própria residência desde setembro do ano passado.

Segundo o portal internacional Daily Mail, o corpo foi encontrado pela irmã de Sakash, que viajou de outro estado para procura-la. A informação é que ela faleceu de causas naturais após sofrer de arteriosclerose, um acúmulo de gordura nas artérias.

Em 2003, a design ganhou um Daytime Emmy pelo trabalho de set designer no programa infantil "Between the Lions". De acordo com vizinhos, ela teria "entrado em decadência" após a morte da mãe, em abril de 2020.

"Ela se tornou muito mais reclusa e estava com aparência de doente. Eu acho que foi quando ela começou a juntar muita coisa em casa. Eu entrei na casa dela há alguns anos e estava tudo normal", disse um homem que mora perto da casa de Evelyn ao site Daily News.

Antes do corpo ser encontrado, amigos de Evelyn chegaram a fazer uma vaquinha online para pagar investigadores particulares e descobrirem o que havia acontecido, mas, nenhuma pista foi encontrada. A polícia foi ao menos duas vezes na casa da designer, mas não conseguiram localizar o corpo, mesmo com a ajuda de cães farejadores.

"É devastador. Ela teve uma vida completa. Ela era extremamente talentosa. Ela tinha uma mente brilhante... Eu não quero que minha irmã seja lembrada dessa maneira, da forma que foi encontrada", lamentou Ellen Brown, irmã de Evelyn.

