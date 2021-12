Corpo de Mandela começa a ser velado em Pretória

O corpo do ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela chegou nesta quarta-feira de manhã ao edifício Union Buildings, sede do governo sul-africano, na capital Pretória, onde o herói da luta contra o apartheid será velado.

Milhares de pessoas tomaram as ruas da cidade para acompanhar a procissão de motos da polícia, liderada pela carro fúnebre preto levando o caixão de Mandela envolto em uma bandeira da África do Sul.

A morte de Mandela na quinta-feira, aos 95 anos, desencadeou uma onda de tristeza e luto no país que ele liderou entre 1994 e 1999, sendo o primeiro presidente negro sul-africano.

"Esse é um momento marcante para mim e meus filhos", disse Thapelo Dlamini, de 48 anos, que ficou duas horas na rua esperando a passagem do cortejo com seus dois filhos.

O corpo de Mandela será velado por três dias no edifício Union Buildings, onde ele tomou posse como presidente em 1994 após a primeira eleição inter-racial no país, que encerrou o regime de segregação racial da minoria branca apartheid.

Mandela será enterrado no domingo em Qunu, seu lar ancestral nas colinas da província do Cabo Oriental, a 700 km ao sul de Johanesburgo.

adblock ativo