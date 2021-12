Corpo de Mandela chega ao vilarejo de Qunu

O corpo de Nelson Mandela chegou há pouco ao vilarejo de Qunu, onde será enterrado neste domingo, 15. O avião com o caixão decolou de Pretória às 8h (horário de Brasília) e pousou no Aeroporto de Mthatha, pouco antes das 12h.

De lá, seguiu em cortejo militar com carros e motos por mais de 30 quilômetros até Qunu. Milhares de pessoas ocupavam as margens da rodovia, aguardando a passagem do caixão com o corpo do Prêmio Nobel da Paz de 1993, que, pouco tempo depois, chegou à fazenda da família Mandela.

A última cerimônia do funeral de Mandela está marcada para começar às 12h de amanhã (horário de Brasília), com a presença de parentes, amigos e autoridades. Segundo o cerimonial, uma marquise foi montada na propriedade da família para acomodar cerca de 4.500 pessoas. Duas horas depois, apenas a família e alguns convidados caminharão com o caixão até o local onde o corpo será enterrado.

Durante os três dias em que ficou exposto no Union Buildings, o Palácio do Governo da África do Sul, em Pretória, cerca de 100 mil pessoas passaram pelo local. As estimativas iniciais do governo eram de um número menor de visitantes, mas foram atualizadas depois de constatarem que, somente no último dia de visitação, mais de 50 mil pessoas foram prestar as últimas homenagens ao símbolo da luta contra o apartheid.

adblock ativo