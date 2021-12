Corpo de Lino Oviedo será sepultado na quinta-feira

O corpo do candidato presidencial paraguaio Lino Oviedo, falecido no sábado, 2, na queda do helicóptero em que viajava, será enterrados nesta quinta-feira, 7, anunciaram seus familiares nesta quarta, 6.

"Estamos convocando todos os simpatizantes do 'general' para o enterro que será na tarde de quinta-feira", disse a jornalistas Ariel Oviedo, filho mais velho e porta-voz do partido União Nacional de Cidadãos Éticos (Unace).

"O general Oviedo receberá honras de herói", disse o presidente Federico Franco, após afirmar que o líder falecido "foi o protagonista principal da façanha libertadora de 2 e 3 de fevereiro de 1989".

Então coronel do Exército, Oviedo foi o homem que arriscou a vida para capturar vivo o ditador Alfredo Stroessner (1954/1989) em seu bunker no Batalhão Escolta Presidencial, onde resistia, no desfecho do golpe militar que o derrubou.

Franco e seu gabinete assistiram nesta quarta-feira a uma missa de corpo presente em homenagem ao popular candidato presidencial na igreja São Jorge, pertencente ao Primeiro Corpo do Exército, que Oviedo ajudou a construir quando era comandante.

O corpo do ex-comandante do Exército foi entregue na noite de terça-feira a seus familiares depois de três dias de reconstituição dos restos.

Depois do velório em sua residência durante a madrugada desta quarta-feira, o caixão, completamente fechado, foi levado para a igreja para a cerimônia religiosa, à qual assistiram Franco e toda a família de Oviedo.

Em seguida, foi levado ao Congresso onde recebeu homenagens de lideranças de todos os partidos representados no Legislativo. De lá foi para a sede do partido.

O presidente do Congresso, Jorge Oviedo Matto, disse que com a morte de Oviedo "se foi o último caudilho que o Paraguai teve".

Oviedo Matto pediu união aos políticos pelo bem do país. "Vivemos discutindo por questões políticas, econômicas e sociais enquanto a vida se vai em um segundo", afirmou.

Lino Oviedo morreu na queda de seu helicóptero, supostamente devido a um fenômeno meteorológico. No entanto, o presidente Franco ordenou uma investigação com especialistas internacionais em acidentes para estabelecer exatamente as causas da tragédia.

adblock ativo