Corpo de Chávez será velado na Academia Militar até sexta-fe

O féretro com os restos mortais do presidente venezuelano, Hugo Chávez, chegou na tarde desta quarta-feira, 6, à Academia Militar de Caracas, onde ficará em câmara-ardente até a sexta, 8, para receber o último adeus do povo.

Acompanhado por familiares, funcionários, líderes políticos e milhares de seguidores mergulhados na tristeza, o corpo de Chávez cruzou os portões da Academia Militar após sete horas de cortejo pelas ruas de Caracas.

Os militares retiraram o caixão do carro fúnebre entre aplausos e gritos de "Viva Chávez" da multidão.

Segundos depois, o féretro foi carregado nos ombros de vários colaboradores, entre eles o ministro dos Esportes, Héctor Navarro.

A câmara-ardente ficará instalada no salão da Academia Militar, onde o jovem Chávez foi cadete e viu despertar sua vocação política que o levou ao poder em 1999.

Chávez será enterrado na sexta-feira, diante de vários dirigentes estrangeiros.

