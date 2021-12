Coronavírus leva Japão a cancelar celebração pública do aniversário do imperador

O governo do Japão anunciou nesta segunda-feira, 17, o cancelamento da celebração pública do aniversário do imperador Naruhito, por conta do risco de contaminação em massa do novo coronavírus no país. O festejo, marcado para o dia 23, seria o primeiro do imperador desde que ele assumiu o trono.

"À luz de várias situações, decidimos cancelar a visita do público em geral ao palácio para o aniversário de sua majestade", disse a agência imperial em comunicado. Além disso, a assinatura pública do livro de cumprimentos também foi cancelada. As autoridades japonesas pediram à população que evitasse concentrações e reuniões "não essenciais", segundo informações do G1.

Cerca de 60 pessoas foram diagnosticadas com o coronavírus no Japão, incluindo uma idosa que morreu. Há pelo menos outras 355 infecções a bordo do navio "Diamond Princess", isolado no porto de Yokohama.

