Coreias trocam tiros na fronteira e 2 soldados morrem

SEUL - A Coreia do Norte realizou nesta terça-feira, 22, uma série de disparos contra uma ilha sul-coreana, num dos mais pesados bombardeios contra a Coreia do Sul desde o final da Guerra da Coreia, em 1953. Dois fuzileiros navais sul-coreanos morreram e pelo menos outros 13 ficaram feridos. O ataque também deixou três civis feridos e dezenas de casas em chamas na ilha Yeonpyeong, na costa oeste da península, a cerca de três quilômetros de um trecho disputado próximo à fronteira no Mar Amarelo.



Yeonpyeong ficou sem eletricidade e as autoridades sul-coreanas pediram que os moradores deixem suas residências. “Casas e montanhas estão em chamas, e as pessoas estão sendo removidas. Não dá para ver muito bem por causa das colunas de fumaça”, disse uma testemunha na ilha à TV sul-coreana YTN. De acordo com outra testemunha, o bombardeio durou cerca de uma hora, e parou repentinamente.

A YTN disse que pelo menos 200 projéteis norte-coreanos atingiram o local, sendo que a maioria caiu numa base militar sul-coreana da ilha. O ataque foi perpetrado às 14h34 do horário local (3h34 de Brasília) e foi respondido pelos sul-coreanos com mais de 80 projéteis, mas a troca de fogo já foi interrompida.



O Exército da Coreia do Sul, que qualificou a ação de "deliberada", está em alerta máximo e enviou caças de combate F-15 e F-16 à região, enquanto o presidente, Lee Myung-bak, pediu contenção para evitar uma escalada de hostilidade. Não há informações sobre vítimas do lado norte-coreano.



Provocação - A Coreia do Norte, por sua vez, disse nesta terça-feira que a Coreia do Sul iniciou os disparos de projéteis, incitando o Norte a recorrer à ação militar, segundo informações da agência oficial norte-coreana KCNA.



"O inimigo sul-coreano, apesar de nossas reiteradas advertências, realizou provocações militares com disparos de artilharia contra nosso território marítimo ao lado da ilha de Yeonpyeong, a partir das 13h00 (04h00 GMT)", indicou o comando do exército norte-coreano em um comunicado divulgado pela KCNA.



"O Exército norte-coreano continuará sem hesitar seus ataques militares se o inimigo sul-coreano se atrever a invadir nosso território, nem que seja 0,001 milímetro", diz o comunicado.



Programa nuclear - Este foi um dos incidentes mais graves entre os Exércitos dos dois países desde o fim da Guerra da Coreia, quando foi feito um armistício que estabeleceu a separação da península em dois países. Tecnicamente, os dois países ainda estão em guerra - o conflito de 1950 a 53 terminou apenas com uma trégua, e não com um tratado de paz -, e a tensão se agravou neste ano, depois de o Sul acusar o Norte de torpedear uma embarcação militar, matando 46 marinheiros.

O ataque ocorre num momento em que um enviado dos EUA está viajando pela região após revelações de que a Coreia do Norte está se preparando para enriquecer urânio, o que pode ser um segundo caminho para a produção de armas nucleares - as armas que o regime comunista já fabrica são de plutônio.



A Coreia do Norte diz desejar a retomada das negociações multilaterais para o seu desarmamento, abandonadas há dois anos. Mas os EUA e a Coreia do Sul dizem que o Norte precisa começar a cumprir promessas anteriores de restringir seu programa nuclear, como pré-requisito para receber benefícios econômicos e políticos.



"É inacreditável", disse Zhu Feng, professor de relações internacionais da Universidade de Pequim. "É uma provocação imprudente. Eles querem fazer barulho e forçar as negociações a serem retomadas a seu favor. É o mais antigo dos truques."



A Coreia do Norte, país de regime comunista, depende fortemente do apoio econômico e diplomático da China, e seu líder, Kim Jong-il, já esteve duas vezes na China neste ano, em parte buscando aval à indicação de seu filho caçula como eventual sucessor.



As relações entre os dois países acabam causando atritos entre a China e os EUA, após relatos de que a Coreia do Norte parece ter dado passos importantes rumo ao enriquecimento de urânio, possivelmente usando uma tecnologia que se originou ou pelo menos passou pela China.

*Com informações da AFP, EFE e Reuters.

