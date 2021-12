Coreia do Sul anuncia 161 novos casos de coronavírus

O governo da Coreia do Sul anunciou nesta segunda-feira, 24, que 161 novos casos do novo coronavírus foram confirmados, elevando o número total de pessoas infectadas no país para 763.

O número do mortes causadas pelo vírus aumentou em duas pessoas, passando de cinco para sete vítimas.

Este é o quarto dia consecutivo em que a Coreia do Sul teve um aumento de mais de 100 novos casos da infecção.

Entre os novos casos notificados, 129 são de pessoas com ligações a uma igreja na cidade de Daegu, no Sul do país.

Cuidados especiais contra o coronavírus

Em uma tentativa de conter o surto, o governo designou a cidade de Daegu e suas imediações como "zona de cuidados especiais".

Autoridades do governo sul-coreano afirmam que estão aumentando os esforços para lidar com uma possível crise.

Nesse domingo, 23, a ministra das Relações Exteriores sul-coreana, Kang Kyung-wha, se reuniu com o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em Genebra.

Os dois discutiram uma cooperação internacional para combater o problema.

*Emissora pública de televisão do Japão

